Tygodniowy przegląd prasy 18.06.2023: Bierutów, 11.06-17.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Bierutowa

Przegląd tygodnia: Bierutów, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Już od kilku dni w Spalonej pod Legnicą możemy delektować się włoskimi smakami. Picco Bello serwuje potrawy na bazie naturalnych swojskich i włoskich składników.

Firma Intel zainwestuje blisko 20 mld zł w fabrykę pod Wrocławiem. Powstanie do 2 tys. nowych, specjalistycznych miejsc pracy. Będzie to najnowocześniejszy zakład na świecie należący do tego technologicznego giganta.

Są potrawy, których smak pamiętamy na zawsze. Gotowała je mama. Kiedy wracaliśmy ze szkoły, pachniało w całym domu. Przypominamy przepisy na obiad jak u mamy. Takie dania są niedrogie, proste w przyrządzaniu i szybkie do zrobienia.