Listopad 2023 w Bierutowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń października 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierutowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „9 najpiękniejszych wsi i miejscowości woj. opolskiego. Skrywają miejsca, które zachwycą niejednego turystę”?

Przegląd października 2023 w Bierutowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 9 najpiękniejszych wsi i miejscowości woj. opolskiego. Skrywają miejsca, które zachwycą niejednego turystę Województwo opolskie zachwyca niesamowitą przyrodą i wyjątkowymi zabytkami. Stolica regionu, Opole, nie jest jedynym miejscem, które może zachwycić turystów – tamtejsze miejscowości oferują więcej, niż mogłoby się wydawać. Poznaj 9 najładniejszych zakątków woj. opolskiego: oto miejsca, które powinien zwiedzić każdy urlopowicz. 📢 Co je Victoria Beckham? Była Spice Girls od lat ma w diecie ten sam posiłek. Mąż gwiazdy zdradził, co to takiego Victoria Beckham od początków kariery słynie z bardzo szczupłej sylwetki. Figura gwiazdy niemal się nie zmienia i mimo tego, że za pół roku celebrytka będzie obchodzić swoje 50. urodziny, jej ciało nadal wygląda niemal identycznie, jak kilkadziesiąt lat temu. David Beckham w jednej z rozmów zdradził, co jada jego żona. Jak się okazuje, codziennie są to te same dwa produkty.

📢 Piesza pielgrzymka z Wrocławia do Trzebnicy. Maszerowało osiem tysięcy osób! Zobacz FILM i ZDJĘCIA Piesza pielgrzymka z Wrocławia do Trzebnicy przyciągnęła tysiące uczestników, głównie katolików, którzy odbyli niemal 30-kilometrową trasę, kierując się ku grobowi św. Jadwigi Śląskiej. Szacuje się, że w tym religijnym marszu wzięło udział około 8 tysięcy osób, co stanowiło jedno z największych wydarzeń tego rodzaju w Polsce.

Prasówka listopad Bierutów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Bierutowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Peeling z kaszy jaglanej pozostawi skórę gładką i pełną blasku. Zrobisz go z trzech składników, które na pewno masz w kuchni Peeling z kaszy jaglanej to pomysł, który może wydawać się nietypowy, ale zaskakuje pozytywnymi efektami. Wystarczy połączyć kaszę z dwoma produktami i tak przygotowaną papkę wcierać w ciało podczas kąpieli. Domowy kosmetyk pomoże pozbyć się martwego naskórka i problemu wrastających włosków. Co więcej, jest ekologiczny i tani. Zobacz, jak go zrobić.

📢 Wielki finał Święta Województwa Dolnośląskiego i piknik rodzinny na wrocławskich Partynicach W weekend 21 i 22 października, w godzinach od 11:00 do 17:30, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice odbędzie się wyjątkowa impreza. Dwudniowy piknik rodzinny to wielkie święto naszego regionu, które w jednym miejscu zgromadzi największe atrakcje Dolnego Śląska. Bogaty program wydarzenia skierowany jest do wszystkich mieszkańców i turystów – również tych najmłodszych. 📢 Ogromna plantacja marihuany na Dolnym Śląsku. Tysiące działek nie trafią na rynek - zdjęcia Ponad 10 kg konopi indyjskich oraz 54 krzewy zarekwirowała policja w niewielkiej miejscowości pod Wałbrzychem. Zatrzymano też trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty - za przestępstwa narkotykowe grozi im nawet 10 lat więzienia. 📢 Wybory parlamentarne 2023: Frekwencja wyborcza na Dolnym Śląsku - które powiaty z najwyższą? 15 października 2023 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała już ostateczne dane dotyczące frekwencji. Sprawdziliśmy jak kształtuje się ona Dolnym Śląsku. Które powiaty przodowały w porannej frekwencji, co zmieniło się po godz. 17 i gdzie ostatecznie było najwięcej głosujących?

📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach. 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Rośnie przewaga PiS nad KO - to dane po podliczeniu 14,81 proc. głosów z obwodowych komisji wyborczych W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców.

📢 Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Zobacz, jak wyglądała radość w sztabie PiS na zdjęciach Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych 2023 według exit poll. Jak wynika z sondażu Ipsos, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 36,8 proc. głosów poparcia. Zobacz zdjęcia ze sztabu wyborczego. Tak politycy i sympatycy zwycięskiego ugrupowania cieszyli się z wygranej. 📢 Frekwencja referendum 2023. Wiemy, czy jego wynik jest wiążący W referendum ogólnokrajowym 15 października wzięło udział 40 proc. osób uprawnionych do głosowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ipsos. Frekwencja ta oznacza, że wynik referendum jest niewiążący. 📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone. 📢 Kolejki przed komisjami wyborczymi. Zakończyło się głosowanie w wyborach w USA Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Zamknięte zostały też już lokale wyborcze m.in. w Brazylii, Argentynie i Kanadzie.

📢 Wybory 2023: Gdzie będziesz głosować? Znajdź swój lokal wyborczy Wybory parlamentarne 2023 będą inne niż dotychczas. Wszystko za sprawą przyjętej na początku roku nowelizacji Kodeksu wyborczego. Wzięcie udziału w głosowaniu ma być dużo bardziej przystępne dzięki znaczącemu zwiększeniu liczby obwodowych komisji wyborczych. Znajdź swój lokal wyborczy.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Gazeta Lubuska. Zielona Góra. Policyjna Akcja Znicz