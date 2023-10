Prasówka z całego tygodnia 15.10.2023 w Bierutowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Peeling z kaszy jaglanej to łatwy do przygotowania, tani, a przede wszystkim skuteczny kosmetyk, który można przygotować samodzielnie w domu. Wykonuje się go w kilka minut, z zaledwie trzech składników, które znajdują się w niemal każdej kuchni. Dzięki takiej mieszance skóra zyska koloryt, będzie nawilżona i gładka.

Wszystkich Świętych to czas, kiedy chcemy, aby na grobach naszych bliskich zagościły nie tylko ozdobne wieńce i donice z chryzantemami, ale również piękne znicze. Wiadomo, że najokazalej prezentują się one wieczorem, kiedy drobne płomyki oświetlają cały cmentarz. Co zrobić, aby znicze paliły się jak najdłużej? Czy istnieje sposób na wydłużenie czasu palenia się wkładów do zniczy? Wyjaśniamy.