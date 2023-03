Przegląd tygodnia z 26.03.2023 w Bierutowie. Najważniejsze wydarzenia od 19.03 do 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Bierutów, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ceny materiałów budowlanych nadal rosną, ale nie są to już szaleńcze wzrosty z ubiegłego roku. Już od miesięcy maleje tempo, w jakim materiały drożeją, a to oznacza, że rynek powoli wraca do normalności. Tymczasem dla producentów materiałów sporym problemem jest zamierający ruch w budownictwie mieszkaniowym.

Napad na kantor w Lubawce w powiecie kamiennogórskim. Sprawcy pobili właścicielkę, która zamykała interes i ukradli jej reklamówkę z pieniędzmi i dokumenty! Odjechali jasnym samochodem krajową piątką. Nie wiadomo, czy byli Polakami, w trakcie napadu nie krzyczeli, nie wydawali poleceń.