Żłobki w Bierutowie. Rekrutacja, adresy w roku szkolnym 2024/2025

Co powinno się znaleźć w wyprawce do żłobka?

Zasady rekrutacji do żłobków w Bierutowie

Dzieci są przyjmowane do żłobka zwykle, gdy ukończą 6 miesiąc życia. Niektóre placówki nieco obniżają wiek do 4 miesięcy. Jest to sprawa indywidualna, a informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio w placówce.

Żeby zapisać dziecko, należy wypełnić wniosek rekrutacyjny i złożyć go w wybranej placówce lub poprzez Internet na platformie rekrutacyjnej. Terminy, w jakich można zapisać dziecko są różne i zależą od placówki, dlatego też warto zapoznać się z harmonogramem rekrutacji wcześniej.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, odwiedź stronę internetową wybranego żłobka albo zadzwoń.

Nie widzisz tutaj wizytówek żłobków z Bierutowa? Daj znać ich właścicielom, że mogą dodać je do katalogu firm.