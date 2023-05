Tygodniowy przegląd prasy 14.05.2023: Bierutów, 7.05-13.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Bierutowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.05 a 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie możesz zjeść dobre lody w Bierutowie? Polecane miejsca w maju 2023”?

Przegląd tygodnia: Bierutów, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie możesz zjeść dobre lody w Bierutowie? Polecane miejsca w maju 2023 Sprawdź, gdzie zjesz najlepsze lody w Bierutowie. Wakacyjny czas na pewno nie może się bez nich obejść. W gorący, słoneczny dzień okażą się niezastąpionym sposobem na ochłodę. Zobacz jak powstały i gdzie je wynaleziono. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Bierutowie. 📢 Ruszają przetargi na budowę S8 w Łagiewnikach. To najważniejsza inwestycja w tym regionie od lat Dzisiaj, 12 maja br. w Łagiewnikach, w powiecie dzierżoniowskim, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, podpisał aneks do dokumentacji drogi ekspresowej S8 na odcinku Kobierzyce Północne – Bardo. Dzięki temu będzie można ogłosić przetargi na budowę pierwszego liczącego 32 km odcinka między Wrocławiem i Łagiewnikami w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

📢 Grill trójnóg, czyli jak zrobić grilla i kociołek nad ogniskiem jednocześnie? Grill trójnóg umożliwia nie tylko grillowanie, ale również przygotowywanie różnych potraw w kociołku. Urządzenie nie zajmuje dużo miejsca i świetnie sprawdzi się na wakacyjnym wyjeździe czy w ogrodzie. Grill trójnóg możemy wykonać samodzielnie lub kupić gotowy zestaw. Poznaj jego najważniejsze zalety!

Tygodniowa prasówka 14.05.2023: 7.05-13.05.2023 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dramat na Dolnym Śląsku. Dwuletnia dziewczynka bez oznak życia w oczku wodnym, dwie osoby zemdlały Straszny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek około południa, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć późno, dziecko po wyciągnięciu na brzeg nie dawało już oznak życia. Rozgrywający się na oczach dorosłych dramat, spowodował, że przytomność straciły dwie osoby.

📢 Matura 2023 – biologia poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Jak wyglądał egzamin maturalny 11 maja? Matura z biologii 2023 odbyła się 11 maja. Był to egzamin na poziomie rozszerzonym, a maturzyści na rozwiązanie zadań mieli 180 minut. Odpowiedzi do matury 2023 znajdziesz w tym materiale. Opublikowaliśmy arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. Przypominamy też najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w biologii w formule 2023 oraz opinie zdających o maturze. Jak ci poszło? 📢 13 najpiękniejszych widoków Europy dla fanów ciszy i spokoju. Niezwykłe krajobrazy, które warto zobaczyć na własne oczy choć raz w życiu Nasz kontynent pełen jest miejsc, które potrafią zachwycić – niestety, część z nich zyskała popularność tak ogromną, że ciężko wypocząć w ich okolicy, a przecież większości z nas o to właśnie chodzi w urlopie. Przedstawiamy wam 13 najpiękniejszych widoków Europy, które docenią fani ciszy i spokoju – te niezwykłe krajobrazy warto zobaczyć chociaż raz w życiu.

📢 Przegląd grilli ogrodowych do 300 zł. 10 najlepszych grilli, które idealnie sprawdzą się w plenerze Jedną z naszych ulubionych form spędzania czasu na łonie natury jest natomiast biesiadowanie w gronie przyjaciół czy rodziny. Jeśli jeszcze nie jesteś przygotowany na tegoroczny sezon grillowania, zobacz, jaki grill warto kupić, aby długo cieszyć się smacznymi szaszłykami przygotowanymi pod gołym niebem. 📢 Miss Województwa Dolnośląskiego i Miss Nastolatek 2023 wybrane! Zdjęcia z uroczystej gali we Wrocławiu Najpiękniejsze Dolnoślązaczki poznaliśmy w sobotę wieczorem (6 maja), podczas finałowej gali we Wrocławiu. Zobaczcie, jak kandydatki do tytułu Miss Nastolatek i Miss Województwa Dolnośląskiego 2023 prezentowały się w strojach kąpielowych, wieczorowych sukniach i ubraniach sportowych. Nasz fotoreporter towarzyszył też finalistkom podczas przygotowań w garderobie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

