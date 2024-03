Trasy rowerowe do 33 km od Bierutowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 marca?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Bierutowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Bierutowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Bierutowa warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w pobliżu Bierutowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Bierutowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 marca w Bierutowie ma być 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 51%. W niedzielę 17 marca w Bierutowie ma być 14°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 21%. 🚲 Trasa rowerowa: Wrocław i okolice. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,92 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 202 m

Suma zjazdów: 202 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Bierutowa Korzystając z pięknej, złotej polskiej jesieni, jakimś zbiegiem okoliczności trafiliśmy do stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia :)

Przejechaliśmy trasę "Szlak Rowerowy Odry i Widawy" autorstwa TRW.

Wrażenia są niesamowite! Fantastyczne ścieżki rowerowe, niesamowite krajobrazy..., myślałem, że mało co mnie już zaskoczy, a jednak!

Polecam!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Nadolice-Chrząstawa-Kiełczów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,02 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 522 m

Suma zjazdów: 526 m Trasę rowerową mieszkańcom Bierutowa poleca Jac.wos Wycieczkę rozpoczynamy na Stadionie Olimpijskim pomiędzy stadionem żużlowym a lekkoatletycznym. Kierujemy się wzdłuż strzelnicy do betonowego ogrodzenia, za którym skręcamy w prawo. Jedziemy wzdłuż ogrodzenia by na grobli Kanałowej skierować się znów w prawo. Podążamy wzdłuż Kanału Powodziowego aż do mostu Bartoszowickiego. Przejeżdżamy przez most na druga stronę kanału a następnie pokonujemy kładkę Raczyńską przy śluzie Bartoszowice. Trasa przez chwilę wiedzie wzdłuż betonowego ogrodzenia. Następnie poruszając się po grobli Łanieskiej odbijamy w lewo. Po następnych 500m skręcamy w prawo. Poruszamy się wzdłuż metalowej zapory a następnie koroną grobli. W miejscu, gdzie grobla Łanieska dochodzi do grobli Swojczycko-Bartoszowickiej kierujemy się prosto w ulicę Tatarakową i obok Kościoła skręcamy w ulicę Strachocińską w prawo. Wzdłuż ulicy wiedzie szeroki chodnik. Opuszczamy Strachocin i jadąc prosto zmierzamy do Dobrzykowic, słynnych z tego, że kręcono tu sceny do trylogii "Sami swoi", "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć". Zatrzymujemy się na chwilę przy późnobarokowym kościele Narodzenia NMP wybudowanym w latach 1753-1757. Nie zbaczając z głównej drogi asfaltowej mijamy Nadolice Małe. Za nimi znajdują się Nadolice Wielkie. Przed sklepem ABC skręcamy w lewo by dotrzeć do Kościoła w stylu neogotyckim i cmentarza Żołnierzy Niemieckich. Cmentarz jest ogrodzony i otoczony wewnątrz drzewkami tworzącymi park pokoju, z których każde podpisane jest nazwiskiem fundatora, który przyczynił się do budowy tego miejsca. Wracamy kilometr do głównej drogi i jedziemy dalej prosto mijając Chrząstawę Małą. W Chrząstawie Wielkiej docieramy pod Kościół p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1859-1864. Cofamy się 200m i skręcamy w prawo na żółty szlak. Droga wiedzie wśród pól, mijamy most na Widawie i wjeżdżamy do lasu, pamiętając by poruszać się po żółtym szlaku. Droga początkowo szeroka, zwęża się stopniowo a ostatni kilometr przez las jest już ciężki ze względu na porastające chwasty. Docieramy do asfaltu. Skręcamy w lewo i dojechawszy do skrzyżowania z główną drogą w Kątnej po udaniu się w lewo jesteśmy na głównej drodze asfaltowej wiodącej do Kiełczowa. Po drodze mijamy Brzezią Łąkę, Pietrzykowice, Śliwice. Wokół znajdują się pola uprawne. Smakoszy piwa zainteresuje fakt iż w tych okolicach uprawia się chmiel. Po lewej stronie możemy dostrzec masyw Ślęzy. Jedziemy przez Kiełczów by przy Kościele Matki Boskiej Różańcowej skręcić w lewo do Wilczyc. W Wilczycach skręcamy w lewo w ulicę Dworską. Po pokonaniu 2 mostów (za drugim w prawo) dostajemy się na ulicę Wilczycką. Po 2km skręcamy w prawo w ulicę Swojczycką, którą dojeżdżamy do grobli Kanałowej za mostem Swojczyckim. Jadąc w prawo, groblą docieramy do miejsca startu naszej wycieczki, na czym kończymy eskapadę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dolina Baryczy. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,48 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 399 m

Suma zjazdów: 395 m Rowerzystom z Bierutowa trasę poleca Lemur36 Dolina Baryczy to największy w Polsce ornitologiczny rezerwat „Stawy Milickie” – prawdziwy ptasi raj i wymarzone miejsce do ich obserwacji. To wiekowe aleje dębowe, niedostępne olsy, kwieciste łąki i pełne życia wody, zachęcające do uprawiania turystyki przyjaznej przyrodzie. To również unikatowe domy z rudy darniowej, szachulcowe kościoły i zabytkowe, ciągle działające jazy – ślady po dawnych mieszkańcach tych ziem.

Naszą przygodę z Doliną Baryczy rozpoczęliśmy w Złotowie, przy zabytkowym, drewnianym kościele pw. Św. Józefa.

Asfaltową drogą, przez Czeszów, Biedaszków, Ujeździec i Gruszeczkę dojechaliśmy do Sułowa, gdzie zaczyna się ścieżka rowerowa, biegnąca po szlaku dawnej kolejki wąskotorowej.

W miejscu dawnych stacji, wybudowano miejsca do odpoczynku z mapkami okolic.

Jadąc komfortowo, wśród lasów i pól, ani się obejrzymy jak dojedziemy do Milicza, gdzie znajduje się największy w Europie zespół stawów hodowlanych – Stawy Milickie.

W drodze powrotnej warto odwiedzić rezerwat przyrody Wzgórze Joanny z najwyższym wzniesieniem Wieżycą (230 m n.p.m.).

Łatwa, ciekawa, bardzo przyjemna trasa. Polecam!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Bierutowa

🚲 Trasa rowerowa: Las Malin i rezerwat Las Bukowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,31 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 794 m

Suma zjazdów: 789 m Jac.wos poleca trasę rowerzystom z Bierutowa

Startujemy przy bramie wjazdowej na Stadion Olimpijski przy ulicy Mickiewicza. Jedziemy ulicą Paderewskiego po prawej mając krytą pływalnię a po lewej Pola Marsowe. Przed koroną Stadionu Olimpijskiego skręcamy w lewo a następnie w prawo, by przejechać pomiędzy głównym stadionem a stadionem lekkoatletycznym. Po minięciu strzelnicy skręcamy za betonowym odrodzeniem w prawo i wzdłuż niego docieramy do grobli Kanałowej. Tu kierujemy się w prawo. Ścieżką rowerową po koronie grobli dojeżdżamy do Mostów Jagiellońskich. Skręcamy w prawo przez most i poruszamy się prosto wzdłuż ulicy Kochanowskiego i Brucknera. Na drugich światłach odbijamy w lewo w ulicę Poprzeczną. Obok zakładów Toya skręcamy w prawo w Sołtysowicką by po 200m wjechać w lewo w Redycką. Opuszczamy dzielnicę Sołtysowice i dojechawszy do ulicy Kamieńskiego kierujemy się w prawo. Po drodze do Krzyżanowic pokonujemy most Polanowicki na Widawie. W Krzyżanowicach na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ulicę Parkową, która pokonujemy fragment do Psar. Przed samą drogą E261 Wrocław - Trzebnica udajemy się w prawo w ulicę Polną. Zielonym szlakiem rowerowym docieramy do Kryniczna. W prawo droga asfaltowa prowadzi do Malin. Udajemy się w lewo 700m by zobaczyć zabytkowy kościół w Krynicznie, wpisany do rejestru zabytków, mający z zewnątrz kształt budowli neogotyckiej. Murowany kościół wzniesiono w XVIw. W latach 1690 - 1702 kościół w Krynicznie był przebudowywany dwukrotnie, otrzymując wystrój barokowy. Organy zbudowano w roku 1746. W latach 1913 - 1916 kościół ponownie rozbudowano i poszerzono nadając mu obecny wygląd. Wracamy 700m i jedziemy drogą do Malin. Przy Krzyżu i figurce Najświętszej Maryi Panny zjeżdżamy z drogi asfaltowej prosto na drogę gruntowa by po 300m wjechać do lasu Malin. Trzymamy się zielonego szlaku. Trzeba uważać by nie wybierać się tu po opadach deszczu bowiem przez błoto robi się ciężko i nieprzyjemnie. Las można pokonać prosto ale mnóstwo odchodzących od głównego szlaku dróg stwarza możliwość dokładnego zwiedzenia Lasu Malin. Na skraju lasu przy pierwszych zabudowaniach Pierwoszowa skręcamy w prawo. Leśną drogą docieramy do miejscowości Siedlec. Jedziemy w lewo cały czas prosto mijając Godzieszową. Za wsią wspinamy się na wzniesienie. Warto się tu zatrzymać, ponieważ mamy wspaniałe widoki na Wrocław, dalej masyw Ślęzy. W oddali zarysowują się góry Sowie. W Skarszynie kierujemy się według znaków na Boleścin. Po 500m skręcamy za figurką w prawo. Po przekroczeniu małej kładki wjeżdżamy do rezerwatu Lasu Bukowego. Jedziemy w lewo wąską ścieżką wśród drzew. Po wydostaniu się na łąkę podążamy wzdłuż lasu aż dotrzemy do drogi asfaltowej. Skręcamy w prawo by po następnym kilometrze zjechać na prawo w polny dukt. Biegnie tędy czerwony szlak. Po 100m odbijamy lekko w lewo. Wśród pól zjeżdżamy do Zapręzyna. Skręcamy w prawo, gdzie zielony szlak wiedzie nas do Bierzyc. Skręcamy w prawo by przejechać przez miejscowość. Potem skręt w lewo i asfaltowa droga prowadzi nas do Łoziny. Spotykamy tu w bliskim sąsiedztwie dwa sakralne zabytki: gotycki Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (XV/XVI w., przebudowany XVII/XVIII w.) i sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Zgodnie z drogowskazem kierujemy się na Wrocław. Przez Bąków, Olszyce, fragment Domaszczyna docieramy do Wrocławskiego Zakrzowa. Jedziemy prosto ulicą Okulickiego by przed wiaduktem skręcić w lewo. Dojeżdżamy do torów kolejowych i wtedy po lewej stronie ukazuje nam się stacja PKP Wrocław Psie Pole. 200m jazdy i kończymy naszą wycieczkę na dworcu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dąbrówka Dolna - Pokój - Opole - Rybnik. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 136,74 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podjazdów: 2 802 m

Suma zjazdów: 2 694 m Trasę dla rowerzystów z Bierutowa poleca Yaneck60

