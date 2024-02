Trasy rowerowe do 33 km od Bierutowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 10 - 11 lutego?

Rowerem w okolicy Bierutowa

🚲 Trasa rowerowa: Las Malin i rezerwat Las Bukowy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,31 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 794 m

Suma zjazdów: 789 m

Rowerzystom z Bierutowa trasę poleca Jac.wos

Startujemy przy bramie wjazdowej na Stadion Olimpijski przy ulicy Mickiewicza. Jedziemy ulicą Paderewskiego po prawej mając krytą pływalnię a po lewej Pola Marsowe. Przed koroną Stadionu Olimpijskiego skręcamy w lewo a następnie w prawo, by przejechać pomiędzy głównym stadionem a stadionem lekkoatletycznym. Po minięciu strzelnicy skręcamy za betonowym odrodzeniem w prawo i wzdłuż niego docieramy do grobli Kanałowej. Tu kierujemy się w prawo. Ścieżką rowerową po koronie grobli dojeżdżamy do Mostów Jagiellońskich. Skręcamy w prawo przez most i poruszamy się prosto wzdłuż ulicy Kochanowskiego i Brucknera. Na drugich światłach odbijamy w lewo w ulicę Poprzeczną. Obok zakładów Toya skręcamy w prawo w Sołtysowicką by po 200m wjechać w lewo w Redycką. Opuszczamy dzielnicę Sołtysowice i dojechawszy do ulicy Kamieńskiego kierujemy się w prawo. Po drodze do Krzyżanowic pokonujemy most Polanowicki na Widawie. W Krzyżanowicach na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ulicę Parkową, która pokonujemy fragment do Psar. Przed samą drogą E261 Wrocław - Trzebnica udajemy się w prawo w ulicę Polną. Zielonym szlakiem rowerowym docieramy do Kryniczna. W prawo droga asfaltowa prowadzi do Malin. Udajemy się w lewo 700m by zobaczyć zabytkowy kościół w Krynicznie, wpisany do rejestru zabytków, mający z zewnątrz kształt budowli neogotyckiej. Murowany kościół wzniesiono w XVIw. W latach 1690 - 1702 kościół w Krynicznie był przebudowywany dwukrotnie, otrzymując wystrój barokowy. Organy zbudowano w roku 1746. W latach 1913 - 1916 kościół ponownie rozbudowano i poszerzono nadając mu obecny wygląd. Wracamy 700m i jedziemy drogą do Malin. Przy Krzyżu i figurce Najświętszej Maryi Panny zjeżdżamy z drogi asfaltowej prosto na drogę gruntowa by po 300m wjechać do lasu Malin. Trzymamy się zielonego szlaku. Trzeba uważać by nie wybierać się tu po opadach deszczu bowiem przez błoto robi się ciężko i nieprzyjemnie. Las można pokonać prosto ale mnóstwo odchodzących od głównego szlaku dróg stwarza możliwość dokładnego zwiedzenia Lasu Malin. Na skraju lasu przy pierwszych zabudowaniach Pierwoszowa skręcamy w prawo. Leśną drogą docieramy do miejscowości Siedlec. Jedziemy w lewo cały czas prosto mijając Godzieszową. Za wsią wspinamy się na wzniesienie. Warto się tu zatrzymać, ponieważ mamy wspaniałe widoki na Wrocław, dalej masyw Ślęzy. W oddali zarysowują się góry Sowie. W Skarszynie kierujemy się według znaków na Boleścin. Po 500m skręcamy za figurką w prawo. Po przekroczeniu małej kładki wjeżdżamy do rezerwatu Lasu Bukowego. Jedziemy w lewo wąską ścieżką wśród drzew. Po wydostaniu się na łąkę podążamy wzdłuż lasu aż dotrzemy do drogi asfaltowej. Skręcamy w prawo by po następnym kilometrze zjechać na prawo w polny dukt. Biegnie tędy czerwony szlak. Po 100m odbijamy lekko w lewo. Wśród pól zjeżdżamy do Zapręzyna. Skręcamy w prawo, gdzie zielony szlak wiedzie nas do Bierzyc. Skręcamy w prawo by przejechać przez miejscowość. Potem skręt w lewo i asfaltowa droga prowadzi nas do Łoziny. Spotykamy tu w bliskim sąsiedztwie dwa sakralne zabytki: gotycki Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (XV/XVI w., przebudowany XVII/XVIII w.) i sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Zgodnie z drogowskazem kierujemy się na Wrocław. Przez Bąków, Olszyce, fragment Domaszczyna docieramy do Wrocławskiego Zakrzowa. Jedziemy prosto ulicą Okulickiego by przed wiaduktem skręcić w lewo. Dojeżdżamy do torów kolejowych i wtedy po lewej stronie ukazuje nam się stacja PKP Wrocław Psie Pole. 200m jazdy i kończymy naszą wycieczkę na dworcu.

