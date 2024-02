Przegląd prasy z Bierutowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.02.2024

Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło, że program „Laptop dla ucznia” nie będzie kontynuowany. W zamian ma powstać nowy projekt „Cyfrowy uczeń”. Pojawia się natomiast wątpliwość: co z komputerami, które już trafiły do uczniów. Czy wraz z końcem programu sprzęt trzeba będzie zwrócić? Jak zostanie rozwiązana ta sprawa? Ministerstwo wyjaśnia.

Wiosna zaczyna się już odzywać w Dolinie Baryczy. Każdego roku, w tym czasie, park w Postolinie rozkwita białymi kwiatami śnieżyc i przebiśniegów. Staje się on popularnym celem wycieczek dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a coraz częściej doceniają go również mieszkańcy Wrocławia. Przyjeżdżają w okolice Milicza, by podziwiać budzącą się do życia przyrodę i posłuchać pięknego śpiewu ptaków. A przede wszystkim dywany białych kwiatów.