Przedszkola w Bierutowie. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkola niepubliczne w Bierutowie działają na podstawie przepisów, które określono w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które uczęszczały do wybranego przedszkola wcześniej. Pod uwagę brane są także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz uzyskać na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie.

Rekrutacje do przedszkoli zaczynają się zazwyczaj w pierwszym kwartale roku, na przełomie lutego i marca. Jest to zależne od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W pierwszym wariancie są ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Bierutowie?

Nauka w przedszkolu pozostaje wielce ważna w sferze rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola nabiera umiejętności życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.