Prasówka z maja 2023. Sprawdź, co działo się w Bierutowie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierutowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze lodziarnie w Bierutowie. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?”?

Przegląd maja 2023 w Bierutowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze lodziarnie w Bierutowie. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023? Sprawdź, gdzie znajdziesz dobre lodziarnie w Bierutowie. Wakacyjny czas na pewno nie może się bez nich obejść. Chyba nikt nie wyobraża sobie gorącego, słonecznego dnia bez orzeźwiającego deseru, jakim właśnie są lody. Zerknij do przeszłości, by sprawdzić jak powstawały. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Bierutowie. 📢 AKTUALIZACJA Bezdomny Mateusz z ulicy NMP w Legnicy został zatrzymany przez policję Od kilku dni, na ławce przy legnickim deptaku siedzi młody bezdomny mężczyzna. Jego losem zainteresował się mieszkający naprzeciwko Bolesław Bednarz- Woyda. Opublikował na swoim profilu społecznościowym apel do legniczan i służb o pomoc dla nieznajomego. Sam próbował mu pomóc lecz chłopak konsekwentnie odmawia przyjęcia jakiejkolwiek pomocy.

📢 Przegląd tygodnia z 28.05.2023 w Bierutowie. Najważniejsze wydarzenia od 21.05 do 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.05 a 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pozostaw mnie w domu ”?

Prasówka czerwiec Bierutów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Bierutowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejarze będą chronieni z urzędu. „To historyczny moment dla polskiej kolei” – Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Dzięki zmianom członkowie obsady pociągu skorzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, że każde naruszenie nietykalności cielesnej kolejarza, będzie ścigane z urzędu przez prokuraturę.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 21.05.2023: Bierutów, 14.05-20.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Bierutowa Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.05 a 20.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Policjanci z wydziału kryminalnego pozywają Komendę Miejską w Wałbrzychu do sądu o zadośćuczynienie za krzywdy. 50 000 zł na osobę ”? 📢 Dramat, a później cud! Wybudziła się dwuletnia dziewczynka, która wpadła do oczka wodnego na Dolnym Śląsku! Potworny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek 9 maja, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć późno, dziecko po wyciągnięciu na brzeg nie dawało już oznak życia. Rozgrywający się na oczach dorosłych dramat, spowodował, że przytomność straciły dwie osoby. Lekarze potwierdzali, że dziecko znajduje się w stanie krytycznym. Po ponad tygodniu dziecko zostało wybudzone, lekarze wspominają o tym, że wydarzył się cud! Mała dziewczynka żyje i ma się dobrze!

📢 Zabytkowy pałac w Targoszynie dostaje drugie życie. Odwiedź go podczas Pikniku Rodzinnego Zespół Pałacowo-Parkowy w Targoszynie rozpoczyna nowy rozdział historii dzięki Fundacji Marysieńka, sprawującej opiekę nad obiektem. Targoszyn znajduje się w Gminie Mściwojów, około 30 minut drogi z Legnicy. Zbliża się świetna okazja, żeby zwiedzić obiekt - w weekend 27-28 maja fundacja zaprasza na Piknik Rodzinny i Targ Rolny Zdrowa Żywność. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 14.05.2023: Bierutów, 7.05-13.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Bierutowa Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.05 a 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie możesz zjeść dobre lody w Bierutowie? Polecane miejsca w maju 2023”?

📢 „Krawiec”. To ona wciela się w rolę Esvet w najnowszym tureckim hicie Netfliksa. Co wiemy o ślicznej aktorce Şifanur Gül? Na początku maja na platformie Netflix zadebiutował nowy turecki serial „Krawiec”. W główną rolę kobiecą w produkcji wciela się Şifanur Gül. 26-letnia aktorka ma na swoim koncie kilka ról, jednak to właśnie postać Esvet ma szanse przynieść jej prawdziwą rozpoznawalność. Co o niej wiemy? 📢 Najlepszy aparat fotograficzny dla początkujących. Wysokiej jakości sprzęt w niskiej cenie Oprócz umiejętności, kluczowe znaczenie dla wykonywania jak najlepszych zdjęć ma również sprzęt, jakim się posługujemy. Myślisz poważnie o fotografii? Potrzebujesz urządzenia, które oferuje wysoką jakość i profesjonalne parametry, ale jednocześnie nie kosztuje kilkunastu tysięcy złotych. Sprawdź polecane aparaty fotograficzne dla początkujących w rozsądnej cenie. Wybraliśmy porządne modele, które posłużą Ci przez lata!

📢 Matura 2023 – biologia poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Jak wyglądał egzamin maturalny 11 maja? Matura z biologii 2023 odbyła się 11 maja. Był to egzamin na poziomie rozszerzonym, a maturzyści na rozwiązanie zadań mieli 180 minut. Odpowiedzi do matury 2023 znajdziesz w tym materiale. Opublikowaliśmy arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. Przypominamy też najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w biologii w formule 2023 oraz opinie zdających o maturze. Jak ci poszło? 📢 13 najpiękniejszych widoków Europy dla fanów ciszy i spokoju. Niezwykłe krajobrazy, które warto zobaczyć na własne oczy choć raz w życiu Nasz kontynent pełen jest miejsc, które potrafią zachwycić – niestety, część z nich zyskała popularność tak ogromną, że ciężko wypocząć w ich okolicy, a przecież większości z nas o to właśnie chodzi w urlopie. Przedstawiamy wam 13 najpiękniejszych widoków Europy, które docenią fani ciszy i spokoju – te niezwykłe krajobrazy warto zobaczyć chociaż raz w życiu.

📢 Przegląd grilli ogrodowych do 300 zł. 10 najlepszych grilli, które idealnie sprawdzą się w plenerze Jedną z naszych ulubionych form spędzania czasu na łonie natury jest natomiast biesiadowanie w gronie przyjaciół czy rodziny. Jeśli jeszcze nie jesteś przygotowany na tegoroczny sezon grillowania, zobacz, jaki grill warto kupić, aby długo cieszyć się smacznymi szaszłykami przygotowanymi pod gołym niebem. 📢 Miss Województwa Dolnośląskiego i Miss Nastolatek 2023 wybrane! Zdjęcia z uroczystej gali we Wrocławiu Najpiękniejsze Dolnoślązaczki poznaliśmy w sobotę wieczorem (6 maja), podczas finałowej gali we Wrocławiu. Zobaczcie, jak kandydatki do tytułu Miss Nastolatek i Miss Województwa Dolnośląskiego 2023 prezentowały się w strojach kąpielowych, wieczorowych sukniach i ubraniach sportowych. Nasz fotoreporter towarzyszył też finalistkom podczas przygotowań w garderobie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

📢 Kajakiem przez Małopolskę – najlepsze trasy w regionie. Gdzie wybrać się na aktywny wypoczynek z niesamowitą przyrodą w tle? Wraz ze wzrostem temperatury, wzrasta także ilość osób wypoczywających na świeżym powietrzu. Opcji spędzania czasu w ten sposób jest naprawdę wiele – wycieczka rowerowa, spacer czy uwielbiane spływy kajakowe to tylko kilka z nich. Jeżeli chcielibyście przemierzyć kajakiem Małopolskę, odkryjcie z nami najlepsze trasy w regionie. Poniżej znajdziecie sporo inspiracji informacje o tym, gdzie wybrać się na aktywny wypoczynek z niesamowitą przyrodą w tle. 📢 Maj w Bierutowie: Przegląd prasy z kwietnia 2023 w Bierutowie, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierutowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Oto 10 oprawców z Dolnego Śląska poszukiwanych przez policję. Znęcali się nad dziećmi, żonami, matkami. Poznajecie kogoś? ZDJĘCIA, RYSOPISY”?

