Prasówka z Bierutowa 25.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Bierutów 25.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ich pojawienie się we śnie nie musi nieść złych wieści! Zobacz, co oznacza pająk w snach. Jakie znaczenie ma krzyżak, a jakie ptasznik? Nie jest powszechnie lubiany, a wręcz przeciwnie, w wielu wzbudza strach lub obrzydzenie. Pająk nie cieszy się sympatią ludzi, a zobaczony nawet we śnie może być powodem przyspieszonego bicia serca czy – w gorszym przypadku – paniki. Jednak, wbrew pozorom, nie musi oznaczać złych wieści. Zobacz, co oznacza, gdy śni się pająk! Wiele zależy od okoliczności.

📢 Nauczyciel od WF-u gwiazdą studniówki! Tym tańcem zyskał szacunek. „Ale pan wywija fajnie”. Zobacz wideo Studniówkowy szał wciąż trwa. W sieci pojawiają się nagrania z kolejnych maturalnych balów. Tym razem uznanie zdobył nauczyciel, który pokazał swoje umiejętności taneczne na studniówce swoich uczniów. Talent wufeisty robi wrażenie. Ten popis jest naprawdę warty uwagi, zobaczcie.

📢 Niespotykany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli? Projekt dotyczący powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w Sejmie Uzależnienie pensji nauczyciela od przeciętnego wynagrodzenia w kraju to pomysł, który jest podnoszony w środowisku oświatowym już od dawna. W 2021 roku do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, który zakłada właśnie takie rozwiązanie. Teraz zdecydowano się go odmrozić. W czwartek 25 stycznia (zgodnie z harmonogramem obrad) trafi on do pierwszego czytania. Jeśli założenia zawarte w projekcie weszłyby w życie, pensje nauczycieli mogłoby znacząco pójść w górę.

Prasówka 25.01 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ekspertka o fali zachorowań na RSV w Polsce. Wirus jest szczególnie niebezpieczny dla najmłodszych dzieci. Zobacz, jakie daje objawy Wirus RSV odpowiada za wiele z aktualnie diagnozowanych infekcji. Choroba ma objawy podobne do grypy lub COVID-19. Lek. Aneta Górska-Kot, ekspert pediatrii Grupy LUX MED, mówi o tym, jak przebiega zakażenie wirusem RSV i dla kogo może być ono szczególnie niebezpieczne. Ostrzega, że może ono prowadzić m.in. do zapalenia oskrzelików.

📢 Awaria systemu we Wrocławiu i drzewo na torach na trasie do Szklarskiej Poręby. W ruchu kolejowym są dzisiaj (24.01) duże utrudnienia Dzisiaj (24.01) podróżujący koleją na Dolnym Śląsku nie będą mieli łatwego życia. Z powodu uszkodzenia systemu na stacji Wrocław Grabiszyn większość pociągów nie może wyruszyć lub kontynuować jazdy. Dotyczy to także pociągów do Jeleniej Góry. Na dodatek na tory na trasie do Szklarskiej Poręby spadło drzewo i pociągi nie kursują. 📢 Utrudnienia ruchu na kolei na Dolnym Śląsku 24 stycznia 2024. Drzewa na torach, miejscowo wstrzymany ruch Kolejny poranek z utrudnieniami na kolei na terenie Dolnego Śląska. Na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna z uwagi na przerwanie przez drzewo sieci trakcyjnej działa komunikacja zastępcza. Pociągi doznają opóźnień i są odwoływane z uwagi na przerwę w ruchu w okolicy Wrocławia Grabiszyn. Oto lista opóźnień i odwołanych pociągów.

📢 Szukasz pomysłu, gdzie spędzić wakacje 2024? Oto 5 powodów, dla których warto pojechać do Chorwacji Marzysz o wakacjach pełnych słońca, wspaniałej kuchni i bogatej historii? Chorwacja to idealne miejsce na twoje tegoroczne wakacje. Znajduje się na szczycie listy najgorętszych kierunków podróży w 2024 roku, a oto 5 powodów, dla których warto rozważyć podróż do tego urokliwego kraju. 📢 Agnieszka Grochowska w prostej, ale powalającej kreacji. Dorota Segda podkreśla talię. Zobacz stylizacje z premiery filmu „Kos” We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały.

📢 Co zamiast pączków na tłusty czwartek? Oto 11 pomysłów na karnawałowe słodkości. Wśród nich nie tylko faworki W tłusty czwartek nie liczymy kalorii. Tego dnia można do woli zajadać się słodkościami. Jeżeli nie przepadasz za pączkami, to mamy kilka propozycji na osłodzenie końca karnawału. Zebraliśmy 11 propozycji, które umilą świętowanie tłustego czwartku. 📢 Magiczne drewno ze Świętego Drzewa oczyszcza i uspokaja. Ekspertka mówi, jak działa Palo Santo i czy można je zastąpić innym kadzidłem Palo Santo to wyjątkowe drzewo pochodzące z Ameryki Południowej. Palone wydziela słodki, aromatyczny dym, któremu przypisywane są różne właściwości. Pali się je, aby oczyścić przestrzeń i umysł ze złej energii. Pomaga ukoić nerwy i sprzyja medytacji. O tym, skąd wzięła się moda na palenie Świętego Drewna i czym można je zastąpić, opowiada nam „słowiańska wiedźma”, ekspertka od naturoterapii – Julia Wizowska.

