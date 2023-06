Prasówka 7.06.2023 Bierutów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Bierutowa

Prasówka Bierutów 7.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

To historyczna chwila. Po blisko 30 latach na linię kolejową ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju powrócą pociągi pasażerskie. To jedna z najpiękniejszych tras kolejowych w Polsce. Jest na niej 8 wiaduktów, mnóstwo zakrętów, piękne lasy i górski pejzaż. Kiedy ruszą pierwsze pociągi? Przeczytajcie poniżej.