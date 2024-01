Prasówka 24.01.2024 Bierutów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Bierutowa

W tłusty czwartek nie liczymy kalorii. Tego dnia można do woli zajadać się słodkościami. Jeżeli nie przepadasz za pączkami, to mamy kilka propozycji na osłodzenie końca karnawału. Zebraliśmy 11 propozycji, które umilą świętowanie tłustego czwartku.

Kulig na wsi to tradycja. Grunt, żeby zabawa była bezpieczna, a nie zawsze tak się kończy. Policja z Mazowsza informuje o wypadku, do jakiego doszło w powiecie sokołowskim właśnie podczas kuligu. Jedna z uczestniczek skończyła w szpitalu. Policjanci przestrzegają przed kuligami, gdzie sanie dołączone są do samochodu lub ciągnika.