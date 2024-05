Opady deszczu w Bierutowie. Ile go spadnie dzisiaj (26.05.2024) i w kolejnych 10 dniach?

Opady deszczu pojawią się na 58%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 5,3 mm deszczu. W części miasta są możliwe także rozpogodzenia. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 40%.

Opady deszczu pojawią się na 78%. Ma spaść ok. 3,4 mm deszczu. W części miasta są możliwe także rozpogodzenia. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 56%.

Opady deszczu pojawią się na 48%. Ma spaść ok. 3,4 mm deszczu. Lepiej mieć przy sobie parasol w razie wychodzenia z domu. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 13%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 36%. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 42%. Według prognoz, spadnie ok. 2,3 mm deszczu.

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 34%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0,4 mm deszczu. Wychodząc z domu koniecznie zabierz ze sobą parasol. Opady deszczu pojawią się w nocy na 12%.

Zabawa w sylaby to układanka edukacyjna z ilustrac...

Ciało człowieka” (6-99 lat) to emocjonująca gra qu...

Gra edukacyjna „Historia Polski” (7–99 lat) to wsp...

Kto da mniej Zwierzęta to emocjonująca gra karcian...

„Zabawa w liczenie” to kolorowa układanka edukacyj...

Zwierzaki świata to edukacyjna gra planszowa, któr...

Polska przyroda to rodzinna gra planszowa dla miło...

Kosmos to gra edukacyjna przeznaczona dla dzieci k...

Nie można zapominać o tym, że deszcz jest bardzo potrzebny naturze. Bez niego roślinność usycha i nie rozwija się prawidłowo. Dzikie zwierzęta również potrzebują deszczu, który jest im niezbędny do przetrwania. Miesiące bez deszczu mogą doprowadzić do suszy w wielu obszarach oraz jest to duży problem dla rolnictwa.