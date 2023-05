Maj w Bierutowie: Przegląd prasy z kwietnia 2023 w Bierutowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd kwietnia 2023 w Bierutowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Bez litości znęcali się nad osobami najbliższymi, a teraz ukrywają się przed policją i prokuraturą. Wszyscy pochodzą z Dolnego Śląska. Publikujemy zdjęcia i nazwiska 10 poszukiwanych za znęcanie się nad bliskimi, których szukają m.in. policjanci z Wałbrzycha, Legnicy, Głogowa, Wrocławia, Kłodzka czy Jeleniej Góry i Zgorzelca. Dane upublicznione przez policję, aktualne na 29.04.2023 roku.

Trwają ostatnie, gorączkowe przygotowania do Festiwalu Kwiatów i Sztuki 2023 w Zamku Książ. To największa majówka na Dolnym Śląsku, podczas której Wałbrzych i zamkowe komnaty odwiedzą tysiące turystów. Impreza uroczyście zostanie zainaugurowana w sobotę, 29 kwietnia i potrwa do 3 maja. Zajrzeliśmy dzisiaj do zamku, by podejrzeć, jak będą wyglądać ukwiecone komnaty. To trzeba zobaczyć.