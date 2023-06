Gdzie zjeść najlepsze lody w Bierutowie? Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i tak oto powstaną lody. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Po wojnie zaczęto produkować lody na większą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Serwowano je na waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Bierutowie powstawały przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody można było dostać tylko latem, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Do wyrobu lodów włoskich używa się łączonych z wodą mieszanek w proszku. Powstała masa zostaje zamrożona. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a temperatura ich przechowywania jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Mają delikatną, kremową konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy dodać polewę, także w różnych smakach.

Ile kalorii mają lody?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Bez obaw możemy więc zajadać się nimi w gorące letnie dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody domowej roboty. Możemy wykorzystać do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.