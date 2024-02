Gdzie na spacer do 65 km od Bierutowa. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 17 - 18 lutego

Wycieczki ze spacerem w okolicy Bierutowa

🌳 Trasa spacerowa: Dookoła Wielkiej Wyspy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,33 km

Czas trwania spaceru: 60 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 222 m

Suma zejść: 227 m

Spacerowiczom z Bierutowa trasę poleca Jac.wos

Tak zwaną "Wielką Wyspę" tworzą obecne dzielnice: Biskupin, Bartoszowice, Dąbie, Sępolno, Zacisze, Zalesie. Są to tereny na prawym brzegu Odry, które powstały na skutek regulacji rzeki prowadzonej od XVI do XX wieku. Dzielnice te od zawsze miały charakter wypoczynkowy. Obecnie na "Wielkiej Wyspie" znajduje się wiele miejsc rekreacyjnych jak Park Szczytnicki, Stadion Olimpijski, kąpielisko Morskie Oko. Miejscami chętnie odwiedzanymi są ZOO, Hala Stulecia, Ogród Japoński. Ze względu na dużą ilość terenów zielonych oraz brak przemysłu tereny te nazywane są zielonymi płucami Wrocławia.

Biegowa trasa wiedzie praktycznie cały czas wałami otaczającymi "Wielką Wyspę". Startujemy od ścieżki zdrowia usytuowanej przy grobli Kanałowej pomiędzy mostem Swojczyckim a pętlą tramwajową na Sępolnie. Szutrową drogą grobli kanałowej wyruszamy w kierunki Stadionu Olimpijskiego. Trasa biegnie wzdłuż Kanału Powodziowego. Mijamy ogrodzenie Stadionu Olimpijskiego, a następnie sztucznie usypane wzgórze Kilimandżaro (127m n.p.m.), które było przed wojną silnie ufortyfikowane. Obecnie miejsce to upodobali sobie fani rowerów górskich.

500m dalej mijamy Mosty Jagiellońskie i wbiegamy na groblę Szczytnicko-Bartoszowicką. Przed nami rozpościerają się widoki na mosty Warszawskie. Docieramy do zbiegu Starej Odry i Kanału Powodziowego skąd po lewej stronie widać kompleks sportowo-rekreacyjny GEM. Przy odrobinie szczęścia można obejrzeć mecz bądź trening wielokrotnych mistrzyń Polski w piłce nożnej, zawodniczek AZS Wrocław. Następnie przecinamy ulicę Kochanowskiego przy Moście Sczytnickim. Biegniemy wzdłuż Starej Odry mijając po lewej stronie budynek Liceum sportowego z kameralnym stadionem lekkoatletycznym o obwodzie 200m. Po przecięciu ulic Mickiewicza i Wróblewskiego znajdujemy się przy moście Zwierzynieckim. Kierujemy się wzdłuż pokrytego graffiti ogrodzenia ZOO. Po 500m od mostu Zwierzynieckiego mijamy po prawej stronie powstałą w 1976r. na miejscu działającej do lat 60tych XX wieku przeprawy promowej kładkę Zwierzyniecką. Betonowe ogrodzenie ZOO przechodzi w ogrodzenie stalowe przez które możemy podziwiać część zwierząt zamieszkujących ogród. Biegnąc dalej mijamy Zameczek Odrzański, w którym jeszcze niedawno odbywały się zajęcia studentów kierunku fizjoterapii AWF Wrocław. Następnie mijamy Harcerski Ośrodek Wodny "HOW Stanica" , park Biskupiński, jaz Opatowicki prowadzący na Wyspę Opatowicką (znajduje się tu park linowy). 200m dalej za ostrym zakrętem docieramy do mostu Bartoszowickiego. Kierujemy się groblą Kanałową w kierunku mostu Swojczyckiego mijając po drodze cmentarz świętej Rodziny. Przebiegamy przez jezdnię przy moście Swojczyckim i dobiegamy do ścieżki zdrowia. Kilka minut gimnastyki i kończymy nasz trening. Na trasie możemy praktycznie codziennie spotkać nie tylko amatorów joggingu ale także trenujących tu reprezentantów Polski w lekkiej atletyce. Pętla doskonale nadaje się na wycieczkę rowerową.

Nawiguj