Do jakiego przedszkola w Bierutowie zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Niepubliczne placówki w Bierutowie działają według przepisów, które są określone w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do wybranej placówki wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz uzyskać na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie.

Do przedszkola może iść dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. Niekiedy dopuszcza się, aby miało ukończone zaledwie 2,5 roku, w tej sprawie decyduje placówka.

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Bierutowie możesz znaleźć na ich stronach, a także na stronie urzędu miasta. Kryteria dotyczące rekrutacji to między innymi niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, czy też samotne wychowanie kandydata w rodzinie.

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe lub w sposób tradycyjny, a więc przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Bierutowie to dobry pomysł?

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce ważna dla rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, maluch będąc w przedszkolu poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.